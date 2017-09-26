صراحة – الرياض : افتتحت سهام البريك رئيسة لجنة النظام الفصلي اجتماع عضوات لجنة النظام الفصلي للتعليم الثانوي بتعليم الرياض على مستوى المنطقة صباح امس، الأثنين، بقاعة الاجتماعات بإدارة التعليم بالمربع بحضور 20 عضوة .

‫و عن الهدف من الاجتماع قالت أ. سهام هو تكامل الجهود بين الجهات ذات العلاقة في التعليم لتحقيق التوجهات العامة للمشروع الموضوعة من قبل الوزارة ومناقشة عدة محاور منها : آلية التنظيم للعمل خلال العام الدراسي الحالي ، وتحديد الصعوبات في تنفيذ و تطبيق النظام الفصلي في المدارس وتحديد آلية رفع التقارير الدورية و الختامية للنظام الفصلي .

كما ناقشت البريك الصعوبات والحلول لمصلحة جميع من في الميدان ، وتبادلت أ. سهام وجهات النظر مع العضوات حول الواقع الفعلي ومعالجة الصعوبات كما طرحت بمشاركة العضوات مقترحات لتطوير و تحسين تطبيق النظام الفصلي ‫للوقوف بمشيئة الله على كفاءة التنفيذ والتطبيق .

‫واقترحن ضرورة تفاعل وطلب لتفاعل جميع الجهات المعنية لتسير الأمور في مسارها الصحيح وأن التحديثات ضروري أن لا تتم بصورة فصلية كنظام نور بعدم القيام بالتحديث أثناء الاختبارات ما أمكن لأن ذلك يحدث ربكة بالمدارس بالرصد أو أثناء إدخال البيانات وليكن التحديث كل عام أو عامين دراسيين حتى يسير العمل الجيد .

‫وأكدت العضوات على ضرورة الموائمة والعمل مع بعض ‫بجهود حثيثة على كافة المستويات ‫وإطلاع مديرات ووكيلات المدارس على آلية العمل ومستجداته لتحقيق مخرجات متميزة بعون الله تعالى يستفيد منها ‫من هن في الميدان التربوي والمجتمع ككل .