صراحة – مكة المكرمة : في سبيل خدمة مرتادي المسجد الحرام وتسهيل أداء صلواتهم بكل يسر وسهولة, قامت إدارة الأبواب بالمسجد الحرام بإشراف سعادة مدير الإدارة الأستاذ محمد حسن باتي, وبالتعاون مع قوات أمن الحج والعمرة بحضور العميد غازي الحارثي بفتح (26) باباً إضافية لاستقبال المصلين ليوم الجمعة.

وبذلك يكون عدد الأبواب المفتوحة في يوم الجمعة (90) بابٍ, منها الأبواب الرئيسية (باب الملك عبدالعزيز, وباب الملك فهد, وباب العمرة, وباب إسماعيل عليه السلام).

وذلك بتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, ومتابعة من معالي نائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم.