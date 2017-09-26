صراحة – واس : انطلقت أمس, أولى فعاليات الباص السياحي، ضمن فعاليات “مهرجان نجران الوطني للتراث والسياحة”، الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة.

وأوضح مدير عام الهيئة بنجران صالح محمد آل مريح، أن إطلاق رحلات الباص السياحي المتنقل يأتي تزامناً مع انطلاق فعاليات نجران السياحية بمناسبة اليوم الوطني 87 للمملكة، مبيناً أن فعالية الباص السياحي ستتيح للزائر زيارة المواقع الأثرية والتاريخية والسياحية والأسواق الشعبية والتراثية بالمنطقة، ولمدة خمسة أيام، لاطلاعه على ما تحتويه هذه المواقع من آثار تاريخية.