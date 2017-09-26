صراحة – واس : أستقبل مستشفى الملك عبدالله ببيشة مصاب في حادث سير وهو في غيبوبة، وبعد الكشف عليه وإجراء الفحوص الطبية اللازمة من قبل المختصين اتضح أن لديه كسر في الفقرة العنقية الأولى والثانية والثالثة والرابعة مع بداية شلل رباعي، وكذلك وجود كسر في عظمة الفخذ اليسرى.

وبعد تقييم الحالة من الاستشاريين أجريت العمليات الجراحية وأعيدت الفقرات وتم تثبيتها بواسطة “halo- vest”، كما تم تثبيت عظمة الفخذ بواسطة استخدام شريحة ومسامير، والمريض الآن يتحرك ويجلس بشكل طبيعي – ولله الحمد -.

يذكر أن مستشفى الملك عبدالله ببيشة يعد من أكبر مستشفيات منطقة عسير وهو مستشفى مرجعي يستقبل الحالات المحولة من 6 مستشفيات تتبع صحة بيشة، إضافة إلى الحالات المحولة من الباحة ورنية وتبلغ سعته السريرية 355 سريراً، فيما أجرى خلال الأسبوع الماضي 105 عمليات لتثبيت فقرات عنقية.