صراحة – واس : أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن المطبات الصناعية تعد إحدى وسائل التهدئة المرورية المستخدمة في الطرق لإلزام قائدي السيارات بضرورة تخفيف السرعة في موقع ما، وذلك لأغراض تتعلق بالسلامة المرورية على الطريق.

ونشرت هيئة المواصفات عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, رسائل توعوية للتعريف بالاشتراطات والمتطلبات الخاصة بالمطبات الصناعية، حيث أكدت أن هناك خمسة مبررات حددتها المواصفة القياسية السعودية SASO GSO 2084:2010 لوضع المطبات الاصطناعية تتمثل في وجود حركة مشاة كثيفة تتطلب تهدئة السرعة، وكذلك عند التقاطعات المرورية الحرجة، والمنحنيات الرأسية والأفقية الخطرة، علاوة على مناطق العمل وعند انتهاء الطرق.

وفي رسالة توعوية ثانية, أوضحت هيئة المواصفات الشروط التي يجب توافرها عند وضع المطب الصناعي التي نصت عليها المواصفات القياسية وهي أن تكون في المواقع ذات الخطورة العالية، وأن تزود بوسائل تحذيرية تلفت انتباه السائق، وتوفر الوقت الكافي لتخفيف السرعة قبل الوصول إلى المطب، واشترطت المواصفات ألا تتسبب المطبات الصناعية في أية أضرار على السيارات والركاب إذا ما تم الالتزام بالسرعات المقررة في الطرق.

كما نوّهت الهيئة عن أن المواصفات القياسية حددت الأشكال المعتمدة والتصاميم الهندسية للمطبات الصناعية، حيث أوضحت أن هناك خمسة أنواع للمطبات هي القصير، والانسيابي، ومطب الوسادة الخاص بمركبات الطوارئ، وكذلك المطب ذا السطح العلوي المستوى، إضافة إلى التقاطعات المرفوعة.