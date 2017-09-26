صراحة-القنفذة:يواصل برنامج الرعاية الصحية المنزلية بصحة القنفذة تقديم خدماته الصحية للمرضى في منازلهم واستكمالها بعد خروجهم من المستشفى لحين استعادة عافيتهم بين أهلهم وذويهم وتقديم المستلزمات والأجهزة الطبية الضرورية.

ويسهم البرنامج في تقليل عودة الحالات المزمنة إلى أقسام الطوارئ والتنويم من خلال تقديم الخدمات المطلوبة للمرضى من قبل فرق الرعاية الصحية المنزلية في منازلهم وعددها حالياً 6 فرق طبية من أربع مستشفيات بالمحافظة، حيث بلغ عدد العاملين في أقسام الطب المنزلي بمستشفيات المحافظة 22 من الكوادر المؤهلة والمدربة من الأطباء والممرضين وأخصائي وفنيي العلاج الطبيعي وأخصائيين اجتماعيين، كما بلغ إجمالي عدد المرضى الذين تم قبولهم في البرنامج 740 ،وحالياً تقدم الخدمة لـ 282 مريضاً فيما بلغ عدد الزيارات المقدمة حتى الآن 11587 زيارة.

ويقدم البرنامج رعاية تلطيفية، وعلاج تنفسي، وغيار جروح ما بعد العمليات الجراحية والتقرحات السريرية، وعناية القدم السكرية “برنامج متابعة وعلاج السكري”، وضغط الدم والقلب ومضاعفاتها، إلى جانب التثقيف الصحي، والتغذيه الأنبوبية، والقسطرة البولية، والعلاج الطبيعي، إضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي.