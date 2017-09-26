صراحة-مكة المكرمة:شددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بالشؤون الصحية المدرسية على ضرورة تنفيذ الإجراءات الصحية في جميع المدارس ،وأهمية إيجاد وتوفير بيئات صحية آمنة للطلاب والطالبات تساعدهم على زيادة التحصيل الدراسي وتمكنهم من التعليم بشكل أفضل .

وأوضح مدير الشؤون الصحية المدرسية محمد بن مستور الصليمي أن تلك الإجراءات تصب في مصلحة الطلاب , مبيناً أنها تتلخص في الإرشاد الصحي بالمدرسة بتكليف مرشد صحي للقيام بالمهام والواجبات , وإعداد خطة له , وتكوين لجنة للإرشاد الصحي بكل مدرسة وتوفير أدوات النظافة في المبنى المدرسي والتخلص من المياه الراكدة إن وجدت أولاً بأول , والرش بالمبيدات الحشرية والاهتمام الدائم بنظافة المدرسة ومرافقها و الفحص الدوري لمياه الشرب بالتعاون مع المراكز الصحية , وتنظيف الخزانات العلوية والسفلية مرة كل فصل دراسي , مع ضرورة توفير فلاتر المياه ومتابعة صلاحيتها .

وأشار إلى أهمية تطبيق لائحة المقاصف المدرسية وتوثيق متابعتها دورياً مع التأكد من سلامة المأكولات والمشروبات المقدمة للطلاب إضافة إلى التهوية الجيدة للفصول والتأكد من الإضاءة الجيدة وسلامة التمديدات الكهربائية وصلاحية أجهزة التكييف وصيانتها بشكل دوري وتفعيل البرامج والمناسبات الصحية والأيام والأسابيع الصحية العالمية وإقامة المحاضرات الطبية لها وإعداد اللوحات التوعوية في أرجاء المدرسة مع الاستفادة من الإذاعة المدرسية وإقامة المسابقات الطلابية لتلك البرامج ومتابعة صحة منسوبي المدرسة بإيجاد مقر للعيادة الطبية مع وجود تنظيم للتعامل مع الحالات , وتوفير السجلات اللازمة وحقيبة للإسعافات الأولية , والاستفادة من المركز الصحي لإجراء فحوصات دورية , بالإضافة إلى التأكد من تطعيم الطلاب , وإحالة كل حالة تحتاج إلى العلاج للجهات الطبية المختصة ومتابعتها إضافة إلى التعامل مع الحالات المعدية بعزل الحالة مباشرة ومخاطبة المركز الصحي لمعاينتها والتواصل المباشر مع الفريق الوقائي في الشؤون الصحية على الأرقام الواردة في التعميم وتشجيع الطلاب والكادر التربوي على ممارسة الأنشطة البدنية وتفعيل الجانب التوعوي عند ممارسة التربية البدنية , مع ضرورة وجود آلية للتعامل مع الإصابات الرياضية وتوفير أمكان مجهزة تساعد على ممارسة الأنشطة الرياضية بأمان وتوثيق وتنظيم الملفات والسجلات الخاصة بالمرشد الصحي وتوثيقها والرفع بالتقارير الدورية للأنشطة الصحية إلى الإدارة عند نهاية كل نشاط أو برنامج .

وأكد الصليمي أن تلك الإجراءات ضرورية وهي كفيلة بإيجاد بيئات صحية آمنة لأبنائنا وبناتنا تساعدهم على زيادة التحصيل العلمي والتعلم بشكل أفضل كما تساعدهم في رفع مستوى الوعي الصحي , مثمناً لقادة المدارس وقائدات المدارس حرصهم على الطلاب والطالبات والعناية بهم تعليمياً وصحياً .