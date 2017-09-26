صراحة-وكالات:التقطت أسعار النفط الأنفاس يوم الثلاثاء بعدما ارتفع خام برنت لأعلى مستوى في 26 شهرا مدعوما بتهديد تركيا بوقف تدفقات الخام من كردستان العراق للعالم الخارجي.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يوم الاثنين بغلق خط الأنابيب الذي يحمل صادرات النفط من شمال العراق لتكثف الضغط على إقليم كردستان في ظل الاستفتاء على استقلال الإقليم.

وعادة ما يضخ خط الانابيب ما بين 500 ألف و600 ألف برميل يوميا لميناء جيهان التركي. وفقد هذه الإمدادات إلى جانب تخفيضات الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل من المنتجين في أوبك وخارجها أثار مخاوف بشأن شح الإمدادات.

وقالت الحكومة العراقية إنها لن تجري محادثات مع حكومة إقليم كردستان بشأن نتائج الاستفتاء المتوقع أن يسفر عن تصويت أغلبية كبيرة لصالح الاستقلال بعد إعلان النتائج في غضون 72 ساعة.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم نوفمبر تشرين الثاني سنتا واحد إلى 59.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 0621 بتوقيت جرينتش بعد ان أغلق مرتفعا 3.8 في المئة يوم الاثنين.

وفي وقت سابق ارتفع برنت إلى 59.49 دولار وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يوليو تموز 2015.

ونزل الخام الأمريكي تسليم نوفمبر تشرين الثاني عشر سنتات إلى 52.12 دولار للبرميل بعدما سجل أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 52.43 دولار.

وقفز برنت فوق 55 دولارا للبرميل قبل أسبوع بعد تأكيد المنتجين من أوبك وخارجها أن السوق في سبيلها لاستعادة التوازن مع تراجع مخزونات النفط.