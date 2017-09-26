صراحة-المدينة المنورة:أزالت أمانة منطقة المدينة المنورة مُمثلة في وكالة البلديات الفرعية والضواحي وبمشاركة الجهات الأمنية موقعين مخالفة خلف الدائري الثالث بنطاق بلدية قباء في المدينة المنورة بمساحة 115000م2، أوضح ذلك وكيل أمين منطقة المدينة المنورة لشؤون البلديات الفرعية والضواحي المهندس فهد بن سبيل الحربي. وأفاد رئيس بلدية قباء المهندس عبدالرحمن الصاعدي أن الموقع الأول الذي تم إزالته هو عباره عن تمهيد ارض بمساحه تقدر ٧٠٠٠٠ م٢ وإنشاء مباني بداخلها بهدف إقامه مخطط عشوائي بمنطقه المزين خلف الدائري الثالث، مبينا أن الموقع الثاني هو عباره عن احتواء أرض وذلك بتمهيدها ووضع عقوم ترابية بحدودها بمساحه تقدر ٤٥٠٠٠م٢ بمنطقة الحليات خلف الدائري الثالث. ومن جهته، أهاب وكيل أمين منطقة المدينة المنورة لشؤون البلديات الفرعية والضواحي أن الأمانة ستقوم بإزالة أي اعتداء على الأراضي الحكومية وفقا لما تقتضيه الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك، مطالبا كافة المواطنين بالإبلاغ عن التعديات عبر قنوات الأمانة بمواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد لعمليات الأمانة 940.