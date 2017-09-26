صراحة-الرياض:تمكنت إدارة الخدمات في بلدية محافظة الخبر مؤخرا من ضبط 3 شقق سكنية بحي الثقبة تستخدم اثنتان منها في تخزين الدجاج والأسماك, والثالثة تستخدم كمستودع للمواد الغذائية في بيئة سيئة تفتقد لأبسط الاشتراطات الصحية .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي بأن مراقبي البلدية تمكنوا من ضبط تلك المواقع حيث تم اغلاق الشقق واتلاف أكثر من 750 كجم من الدجاج المنتهي الصلاحية وذلك قبل توزيعه على الأسواق, منوها بأن الكمية المضبوطة فاسدة وتمثل خطرا حقيقيا على حياة المستهلكين لافتقارها الى معايير التخزين الآمن , حيث تم اتلافها فورا واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المخالفين .

وأضاف أن بلدية الخبر تشدد الرقابة على منع استخدام الشقق السكنية والأماكن الغير مصرح لها كمواقع تحضير أو تخزين للمواد الغذائية وذلك لضمان وصول الغذاء الصحي والسليم إلى الأفراد والحد من التجاوزات التي تلحق أضراراً بالغة بالمجتمع, كما أن هناك برنامجاً دورياً للتفتيش على المؤسسات الغذائية للتأكد من التزامها بالشروط الصحية لحفظ الأغذية في أماكن مخصصة , مؤكدا ضرورة تعاون أفراد المجتمع بالإبلاغ عن مثل تلك التجاوزات عبر الرقم المخصص للبلاغات ” 940 ” لاتخاذ اللازم .