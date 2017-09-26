صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى في جولته الثالثة تقام اليوم أربع مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
نجران – النجوم
الملعب: استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ( أبها )
اليوم: الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 م
الوقت: 3,45 عصراً
بطاقة المباراة
الخليج – الطائي
الملعب: ملعب نادي الخليج ( سيهات )
اليوم: الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 م
الوقت: 18,15
بطاقة المباراة
هجر – ضمك
الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )
اليوم: الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 م
الوقت: 18,15
بطاقة المباراة
الوحدة – الكوكب
الملعب: استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ( مكة المكرمة )
اليوم: الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 م
الوقت: 18,55