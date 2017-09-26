صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى في جولته الثالثة تقام اليوم أربع مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

نجران – النجوم

الملعب: استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ( أبها )

اليوم: الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 م

الوقت: 3,45 عصراً

بطاقة المباراة

الخليج – الطائي

الملعب: ملعب نادي الخليج ( سيهات )

اليوم: الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 م

الوقت: 18,15

بطاقة المباراة

هجر – ضمك

الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )

اليوم: الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 م

الوقت: 18,15

بطاقة المباراة

الوحدة – الكوكب

الملعب: استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ( مكة المكرمة )

اليوم: الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 م

الوقت: 18,55