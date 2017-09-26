صراحة-واس:ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة, عدداً من المحاضرات والدروس التوعوية في مساجد وجوامع محافظة الطائف خلال الفترة من 8 محرم إلى 27 شعبان من العام الحالي.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإنابة ياسر بن علوي فدعق, أن أولى هذه المحاضرات بعنوان (عاشوراء سنن وذكريات) يلقيها عبدالله الزهراني، بعد مغرب اليوم، بجامع الدعوة بالحوية بمحافظة الطائف، ويلقي عبدالله الزهراني يوم 7 /3 /1439هـ محاضرة بعنوان (الأصول الثلاثة فوائد وإجازة) بجامع العمري بالحوية بمحافظة الطائف بعد صلاة فجر، ومحاضرة بعنوان (سلام على الآمنين) بجامع البستان بالواصلية بالحوية بعد صلاة مغرب يوم 18 /5 /1439هـ .

كما يلقي بعد صلاة فجر يوم 8 /6 /1439هـ, محاضرة بعنوان (القواعد الفقهية لابن سعدي خطوات علمية وإجازة) بجامع السناح بالحوية بمحافظة الطائف، ومحاضرة بعنوان (كتاب الصيام من عمدة الفقه) بجامع بلال بن رباح بالحوية بعد صلاة فجر يوم 19 /8 /1439هـ، إضافة إلى محاضرة بعنوان (يا باغي الخير أقبل) بجامع السناح بالحوية بعد صلاة مغرب يوم 27 /8 /1439هـ .