صراحة-جدة:ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في تقديم الخدمات البلدية, وإنفاذاً لتوجيهات معالي أ.د. هاني بن محمد أبوراس أمين محافظة جدة في المحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات والحد من بناء العشوائيات.

تمكنت بلدية أم السلم الفرعية من إحباط تعديات على عدة مواقع تابعة لنطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية أم السلم الفرعية المهندس أحمد الغامدي بأن البلدية قامت خلال الشهر الماضي بإزالة تعديات في (43) موقعا عبارة عن مخطط عشوائي ومستودعات وأحواش غير نظامية بمساحة تقدر بـ 261,000 متر مربع.

كما قامت بلدية الجنوب الفرعية بإحباط تعديات في نطاق الفرع جنوب محافظة جدة.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب المهندس أحمد الزهراني بأن البلدية قامت خلال الشهر الماضي بإزالة تعديات في (3) مواقع عبارة عن أحواش غير نظامية بمساحة تقدر بـ 5,000 متر مربع.

وتشكر أمانة محافظة جدة سكان جدة على مساهمتهم في الحد من التعديات على الاراضي الحكومية، بالتبليغ عن أي مخالفات بلدية عبر التواصل مع قنوات الأمانة الرسمية “عمليات الأمانة 940، والمستكشف الجغرافي، وتطبيقات الأمانة” على الأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي