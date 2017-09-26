صراحة – نواف العايد : تعتزم أمانة المنطقة الشرقية تنفيذ مشروع لتحسين تقاطعات الجسور بمدن حاضرة الدمام ، بجزأيه الأول والثاني بأكثر من الـ 74 مليون ريال ، فيما تعمل حالياً على تنفيذ مشروع تحسين مداخل حاضرة الدمام الجزء الثاني 1436 -1437 هـ .

وأوضح مدير عام إدارة الإشراف المهندس مروان بن عمر بخرجي أن مشروع تحسين التقاطعات بمدن حاضرة الدمام في جزئه الثاني يحتوي 3 مواقع ، التي تتضمن تطوير تقاطعات طريق الملك سعود بالخبر مع طريق الملك عبد الله بقيمة 16 مليون ، و تطوير مثلثات طريق الملك فهد مع طريق الظهران السريع بقيمة 4 مليون ، و تطوير موقع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الأمير محمد بن فهد بتكلفه إجمالية بـ 23 مليون ريال .

و بين أنه جرى خلال العام الماضي 1438هـ ، الانتهاء من مشروع تحسين تقاطعات الجسور بمدن الحاضرة للمرحلة الأولى بتنفيذ 3 مواقع بتكلفة إجمالية 31 مليون ريال وهي تطوير 4 تقاطعات طريق الملك خالد مع طريق مجلس التعاون بالكامل بقيمة 10 مليون والانتهاء من البنية التحتية للمثلثات ، وتطوير تقاطع دوار طريق الملك سعود ( القشلة ) مع طريق قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران بقيمة 12 مليون ، إضافة إلى تطوير دوار تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الأمير متعب بقيمة 9 مليون وشملت الأعمال على تنفيذ أعمال رصف وأعمال خرسانة مطبوعة بأشكال جمالية وأحجار طبيعية وأعمال زراعية تشمل تنظيف المواقع وتسميد وزراعة أعشاب طبيعية وصناعية وأزهار وأشجار وشجيرات ونخيل عربي و ونخيل واشنطونيا ، وكذلك أعمال الري بتركيب خطوط ري بكامل أنظمتها تفعل الكترونياً عن بعد عن طريق الجهات المستفيدة من البلديات ، فيما تم تنفيذ أعمال إنارة وكشافات بطراز حديث بشكل وألوان مختلفة وتغذية المواقع بكامل البنية التحتية من أعمال كهربائية ، وشمل كذلك على أعمال تصريف مياه أمطار لجميع المواقع المذكورة تصرف ذاتياً.

وأشار المهندس بخرجي إلى أنه تم تنفيذ مشروع تحسين مداخل حاضرة الدمام بقيمة 5،5 مليون ، التي تتضمن 3 مجسمات وهي مجسم الشعلة الذي يقع بدوار طريق الملك فهد بالعزيزية بجوار منشاة تحليه المياه ، ومجسم النجوم و يقع بتقاطعات طريق الملك فهد مع طريق الدمام الجبيل السريع ، و مجسم الشبكة و يقع بمثلث طريق الملك فهد مع تقاطع طريق الدمام أبو حدرية السريع .

و بين أن جميع هذه المشاريع تهدف إلى تحسين مداخل ومخارج حاضرة الدمام ، كذلك فك الاختناقات المرورية ، كما تهدف إلى تطوير البنى التحتية و مواكبة النهضة العمرانية في المنطقة الشرقية ، من خلال تنفيذ مشاريع عمرانية تواكب هذه النهضة ، مؤكداً على أن أمانة المنطقة مستمرة في تنفيذ العديد من مشاريع تحسين التقاطعات التي من شأنها أن تسهم في فك الاختناقات المرورية وانسيابية الحركة في مدن حاضرة الدمام .