صراحة – فيصل القحطاني : أطلق مدير الإدارة العامة للدفاع ‏المدني في مدينة الرياض العميد سعد الراجح اليوم حملة السلامة الوقائية على المباني العالية في الرياض، محفزًا الضباط والأفراد المشاركين في الحملة على المضي قدمًا نحو تحقيق أهداف الحملة الرامية إلى تأمين هذه المباني.

وتشمل الحملة جميع المباني العالية في مدينة الرياض القائمة منها أو التي تحت الإنشاء للتأكد من توافر متطلبات واشتراطات السلامة والحماية من الحريق ورفع مستوى السلامة فيها بغية ضمان سلامة الأرواح والممتلكات في حال وقوع أي حدث لا سمح الله .

وتصاحب الحملة مشاركة فرق إطفاء الدفاع المدني والتدريب لتنفيذ تجارب وتدريبات على استخدام وتجربة أنظمة السلامة والإطفاء المتوفرة في المباني القائمة، والتعرف على الفترة التي تحتاجها فرق الدفاع المدني للوصول إلى هذه المواقع .