صراحة – خالد الحسين : أطلقت الإدارة العامة للتعليم في مقر أكاديمية الكفاح الأهلية بمحافظة الأحساء برنامج ” تطبيقات نموذج التحسين المستمر للأداء ” فعالياته أمس، ويستمر لأربعة أيام ، بحضور عدد كبير من قيادات إدارة التعليم الرجالية والنسائية، وعدد من ممثلي المدارس الأهلية .

و تتضمن البرامج التدريبية التي تقيمها إدارة التدريب التربوي والابتعاث – بنات – التابعة لا دارة التعليم بالأحساء التدريب في مجالات التطوير ، و التغيير ، وإعادة بناء العمليات ، وتطوير أساليب وإجراءات العمل ، ويقدم هذه البرنامج التدريبة المدرب الدكتور محمد العامري .

و تهدف هذه الحقيبة التدريبية إلى إكساب المشاركين معارف و مهارات ” نموذج التحسين المستمر للأداء ، إدراك أهمية إدارة التغيير الإيجابي ودورها في تجديد الأداء وتحقيق الأهداف، حل المشكلات على المستوى الشخصي والإداري ، اطلاع المشاركين على أهمية التغيير ومساعدتهم في الخروج من الصندوق ، التعرف على الفرق بين مفهومي إدارة التغيير ، تغيير الإدارة واستراتيجياتهم المختلفة ، التعرف على منظومة التخطيط الاستراتيجي وطرق تفعيلها ، التعرف على مهارات العمل الإداري و تطبيقاتها ، التعرف استراتيجيات العمل القيادي في المنظومة الإدارية ، التعرف استراتيجيات العمل القيادي في المنظومة الإدارية ” ، بالإضافة إلى تمكين المشاركين من تنفيذ عملية إعادة بناء العمليات وتعريفهم بمفهوم إعادة هندسة العمليات ، و اطلاع المشاركين على كيفية الاستفادة من إعادة بناء العلميات على ارض الواقع ، و اطلاع المشاركين على مراحل و خطوات تنفيذ إعادة بناء العمليات لاستراتيجية ، و اطلاع المشاركين على الحاجات الملحة لتطبيق إعادة بناء العمليات.