صراحة – خالد الحسين : أعلنت اللجنة الأولمبية العربية السعودية عن فتح باب الترشح لرئاسة مجلس إدارتها، للفترة المتبقية من الدورة الأولمبية الحالية 2017 /2020م.

وتم إرسال استمارات الترشح والحضور لأصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء الجمعية العمومية، لحضور الجمعية العمومية غير العادية، التي ستعقد بمشيئة الله يوم الخميس 22 / 1 / 1439هـ , الموافق 12 / 10 / 2017 م عند الساعة الواحدة ظهراً بقاعة المؤتمرات الكبرى في مقر اللجنة الأولمبية السعودية بالرياض.

وسيتم خلال الجمعية العمومية غير العادية؛ انتخاب رئيس جديد لمجلس الإدارة، على أن تتوفر في المرشح الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للجنة الأولمبية السعودية، وقواعد الانتخابات الداخلية لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية، وكافة القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، وحدد آخر موعد لتسليم الاستمارات عند الثانية من ظهر يوم الأحد 18 / 1 / 1439هـ , الموافق 8 / 10 / 2017 م.