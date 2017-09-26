صراحة – محمد المحسن : أزالت بلدية محافظة القطيف 290 سيارة تالفة ، وأنذرت 218 ورشة ضمن حملة مكثفة على المواقع التي تتواجد فيها السيارات والهياكل التالفة في المنطقة الصناعية بحي الروضة في جزيرة تاروت.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس زياد بن محمد مغربل أن البلدية حريصة على متابعة وإزالة جميع الظواهر السلبية والحد من المخالفات وإبعاد كل ما يشكل خطراً على صحة البيئة ، مشيراً إلى أن البلدية والبلديات التابعة لها تبذل كل جهودها وإمكانياتها حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين من خلال استنفار جميع طاقاتها البشرية والآلية.

وأضاف ” أن البلدية رفعت 290 سيارة تالفة وحررت 218 انذار للورش المخالفة ، وأخذت 167 تعهداً ، وسجلت 75 مخالفة ، و حررت 51 محضر إغلاق في حي التركية الصناعية وذلك لعدم وجود رخصة أو انتهاء الترخيص أو عدم وضع حاوية للمخلفات ، أو مزاولة النشاط خارج حدود الورشة .

وشدد على أصحاب المركبات برفع وإزالة الهياكل التالفة المهملة والتابعة لهم ، وإلا سيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بحق جميع المخالفين ، مشيراً إلى أن لائحة اهمال السيارات أو الآلات المعطلة أو الهياكل في الساحات العامة أو الشوارع أو المواقف لمدة تزيد عن سبعة أيام تعرض صاحبها للغرامة من 200 – 500 ريال ، وسحب المهمل وحجزه على نفقة صاحبها ، وبيعها عند عدم المراجعة خلال 3 أشهر .

وأفاد مغربل ، أن الحملات تتم بالتعاون مع الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة من خلال رصد المركبة و وضع الملصق عليها لمدة 7 أيام ، بعدها يتم إعداد محضر بالمركبة بالتعاون مع إدارة المرور والجهات ذات العلاقة و من ثم ترفع المركبة إلى موقع الحجز لمدة 90 يوماً ، بعد ذلك يتم إتلافها وإعادة اللوحات الخاصة بالمركبة للمرور لاتخاذ اللازم من قبلهم حسب الأنظمة والتعليمات ، مؤكداً أنه خلال مهلة الـ 7 أيام وأثناء وضع الملصق يحق لصاحب المركبة إزالتها دون مراجعة البلدية.

ودعا رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل ، جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المخالفات عن طريق رقم الطوارئ 940 ، أو عبر حساب البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي ، كما دعا جميع المواطنين والمقيمين بإزالة مركباتهم أو بالإبلاغ عن المركبات التالفة في الأحياء والشوارع العامة .