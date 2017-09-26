صراحة – خالد الحسين : يلتقي غدا فريق باريس سان جرمان الفرنسي مع ضيفه بايرن ميونيخ الألماني في قمة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم .

وبدأ سان جرمان وبايرن ميونيخ، المرشحان لنيل بطاقتي المجموعة إلى دور الـ16بقوة، فعاد فريق باريس من غلاسغو بفوز على سلتيك الإسكتلندي بخماسية نظيفة، وتغلب بايرن على ارضه على اندرلخت البلجيكي بثلاثية .

ويسعى الفريقان إلى الذهاب بعيدا في البطولة، فسان جرمان أبرم صفقات قوية لمقارعة الأندية الكبيرة في البطولة القارية، وبايرن يأمل باضافة اللقب السادس إلى رصيده .

وفي المجموعة الرابعة، يلتقي فريق برشلونة الإسباني مع مضيفه سبورتينغ البرتغالي، في حين يستضيف يوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم الستة الماضية اولمبياكوس اليوناني .

ويستضيف فريق اتلتيكو مدريد الإسباني على ملعبه الجديد فريق تشلسي بطل انجلترا ، ويحل فريق روما الإيطالي ضيفا على فريق باخ الاذربيجاني .

وكانت الجولة الأولى فاز فيها تشلسي على لقره باخ 6-صفر، وتعادل روما واتلتيكو سلبا .

وفي المجموعة الأولى، يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا على سسكا موسكو الروسي، ويلتقي بازل السويسري مع ضيفه بنفيكا البرتغالي .