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هطول أمطار على مركز حراض بأملج

26/09/2017 6:45 م | المناطق | 0 تعليقات

صراحة – نواف العايد : هطلت اليوم , أمطار متوسطة على مركز حراض التابع لمحافظة أملج, شملت حراض، والغدير والقرى والهجر التابعة للمركز.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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