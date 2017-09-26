هطول أمطار على مركز حراض بأملج 26/09/2017 6:45 م | المناطق | 0 تعليقات صراحة – نواف العايد : هطلت اليوم , أمطار متوسطة على مركز حراض التابع لمحافظة أملج, شملت حراض، والغدير والقرى والهجر التابعة للمركز. جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد. 0 تويتر فيسبوك جوجل+ واتساب إقرأ أيضا أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب ” حدادي “ صراحة – فيصل القحطاني : نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة... أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب ” حدادي “ المزيد الدكتور النامي يصدر كتابا عن استثمار فعاليات العلاقات العامة صراحة – نواف العايد : ألف الدكتور عبدالرحمن النامي كتابا عن استثمار فعاليات العلاقات العامة، يتحدث عن... الدكتور النامي يصدر كتابا عن استثمار فعاليات العلاقات العامة المزيد السفارة السعودية في الأردن تقيم حفلاً لمواطنيها والطلبة الدارسين في الأردن صراحة – خالد الحسين : أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الاردن حفلاً خاصاً للمواطنين السعوديين والطلبة... السفارة السعودية في الأردن تقيم حفلاً لمواطنيها والطلبة الدارسين في الأردن المزيد أرسل إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني