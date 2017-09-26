صراحة – فيصل القحطاني : اوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد / حسين القحطاني ان الجهات الأمنية بافرع الأمن العام بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بشرطة المنطقة ودوريات الأمن وأمن الطرق قد تمكنت من القبض على (60188) مخالفاً لنظام الإقامة والعمل خلال العام الماضي 1438 . وذلك ضمن الحملات الأمنية لتعقب مخالفي نظام الإقامة والعمل .

حيث قامت كلا من شرطة المنطقة ودوريات الامن وأمن الطرق بتنفيذ تلك الحملات بمنطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها , وتم تسليمهم إلى الجهات المعنية تمهيداً لإستكمال الإجراء المناسب بحقهم .

وشرطة منطقة المدينة المنورة تؤكد بأنها مستمرة في تتبعها لجميع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ، في ظل الجهود المتظافرة مع إدارة جوازات المنطقة لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم .