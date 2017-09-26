صراحة – خالد الحسين : أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الاردن حفلاً خاصاً للمواطنين السعوديين والطلبة الدارسين والمقيمين على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية مساء أمس الاثنين، في احد فنادق عمان الرئيسية بمناسبة اليوم الوطني السعودي السابع والثمانين.

وقد أستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاردن صاحب السمو الامير خالد بن فيصل آل سعود جمعاً من المواطنين والطلبة السعوديين بهذه المناسبة الغالية، وشارك سموه وأعضاء السفارة مع المواطنين هذه الاحتفالية .

وشهد الحفل فعاليات وعروض استعراضية للتراث والفلكلور السعودي بمشاركة فرقتي جوهرة السعودية الشعبية وشهران للفنون التراثية، اللتين قدمتا العديد من الفنون والرقصات الشعبية السعودية القديمة كالخبيتي والسيف والعزاوي والسمسمية وفن الخطوه، كما القى عدد من الشعراء السعوديين قصائد وطنية تثني على امجاد المملكة ومواقفها في خدمة القضايا العربية والاسلامية.

وتم خلال الحفل عرض اللباس الشعبي الخاص لمختلف المناطق في المملكة، كما تم تقديم عدد من الاكلات الشعبية السعودية.

وتضمن الحفل كذلك معرضًا للملحقية الثقافية ومعرضًا للصور التاريخية والتراثية، إضافة إلى جدارية تحمل عنوان «كل عام ووطننا بألف خير» التي ستكون رسالة من المواطنين لقيادتهم في المملكة تعبيرًا عن ولائهم وانتمائهم ومحبتهم.