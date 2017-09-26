صراحة – محمد المحسن : فازت المملكة العربية السعودية برئاسة مؤتمر اليونسكو لمكافحة المنشطات حتى 2019م للمرة الثالثة على التوالي وذلك في انطلاق أعمال المؤتمر السادس للأطراف للميثاق الدولي لمحاربة المنشطات في الرياضة والذي انطلق في مقر المنظمة في فرنسا أمس بحضور نائب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم و الثقافة “اليونسكو” و 16 وزيرا للشباب و الرياضة من دول العالم، بحضور رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وسفير المملكة لدى اليونسكو الدكتور ابراهيم البلوي إضافة إلى ممثلي 188 دولة.

وشهدت أعمال المؤتمر الذي انتهى اليوم، مراسم انتخابات رئيس ونواب الرئيس خلال الفترة من 2017م وحتى نهاية عام 2019م.

وبهذه المناسبة، عبر رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات رئيس مؤتمر اليونسكو للأطراف لمكافحة المنشطات الدكتور صالح القنباز عن سعادته بفوز المملكة للمرة الثالثة لرئاسة مؤتمر اليونسكو، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد مكانة وثقل المملكة العربية السعودية على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن هذا الفوز جاء بتوفيق الله ثم دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين