صراحة – (كونا) — أعربت الصين اليوم الثلاثاء عن استيائها لتصعيد الحرب الكلامية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية كان اخرها تغريدة للرئيس الامريكي على حسابه على موقع (تويتر) السبت الماضي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانغ في مؤتمر صحفي “لقد تعالت نبرة التهديد بالحرب اخيرا” مبينا ان بلده اعربت مرارا عن أملها في ان يتمتع رجال الدولة في كل من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بالحكمة لادراك ان اللجوء الى القوة ليس خيارا لحل قضية شبه الجزيرة الكورية.

واضاف المتحدث ان “الصين تأمل في ان يفهم القادة في كلا البلدين ان الخطابات التحريضية لن تؤدى إلا الى تأجيج خطر الصراع وتقليص فعالية الادوات السياسة” مشددا على انه “لن يكون هناك منتصر في حال اندلاع حرب في شبه الجزيرة الكورية ما سيجلب المعاناة للدول الاقليمية”.

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب كتب على (تويتر) السبت الماضي أن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون وحكومته “لن يبقيا طويلا” ما اعتبره وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونج بمثابة “إعلان حرب”