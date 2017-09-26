صراحة – خالد الحسين : صدر قرار معالي الدكتور أحمد بن محمد العيسى وزير التعليم رئيس مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي، بتعيين الدكتور عبدالله بن محمد الدخيل أميناً عاماً لصندوق التعليم العالي الجامعي .

الدكتور الدخيل تقلد العديد من المهام الإدارية، رئيساً لقسم الإدارة – كلية إدارة الاعمال بجامعة الملك سعود ومديراً لبرنامج الماجستير والماجستير الموازي، وعمل مستشاراً في عدد من الكيانات الاقتصادية وتولى العديد من المناصب القيادية والإشرافية كان آخرها نائباً للأمين العام لصندوق التعليم العالي الجامعي.

ورفع الدكتور عبدالله بن محمد الدخيل خالص شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الصندوق وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس على الثقة بتعيينه أميناً عاماً للصندوق ، داعياً الله العلي القدير أن يكون عند حسن الظن وأن يعينه على بذل كل ما يستطيع لخدمة وطنه.