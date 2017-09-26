صراحة – الأفلاج : أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج مُمثّلة في (لجنة التوظيف) عن أسماء المرشحين لدخول المقابلة الشخصية على وظائف الحراس التي أعلنت عنها الإدارة في وقت سابق،حيث تم الترشيح وفقاً للضوابط التي حصل عليها المرشحين حسب ما ذكر في الإعلان.

وأهابت الإدارة على المرشحين إلى التقيد بجدول المقابلة الشخصية وبالحضور في اليوم والتاريخ المحدد ابتداءً من يوم الأحد 11/1/1439هـ وذلك في بيت الطالب بحي العزيزية بليلى .

وأكّدت اللجنة على ضرورة إحضار المستندات التالية عند إجراء المقابلة الشخصية:

اولاً : “المتقدمين على مدارس البنين ”

1- احضار أصل بطاقة الهوية الوطنية .

2- احضار مشهد حسن سيره وسلوك وإثبات السكن في مقر الوظيفة المتقدم عليها مصدق من رئيس المركز أو العمدة .

ثانياً : “المتقدمين على مدارس البنات ”

1- احضار أصل بطاقة الهوية الوطنية .

2- احضار مشهد حسن سيره وسلوك وإثبات السكن في مقر الوظيفة المتقدم عليها مصدق من رئيس المركز أو العمدة .

3- احضار أصل بطاقة العائلة

4- احضار ما يثبت صلة القرابة بين المتقدم ومرافقته .

وأفادت الإدارة بأن الترشيح للمقابلة لا يعني القبول النهائي، وعدم الحضور في الموعد المحدد يعد عدولاً عن الرغبة في الوظيفة.

ونشرت الإدارة أسماء المرشحين على الرابط التالى:

http://www.aflajedu.gov.sa/data.php?sp=mag&RnoS=y&s=5304