صراحة – فيصل القحطانى : اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس البرنامج الزمني للموسم الرياضي 1438_1439 , وأقر الخطة الاستراتيجية لتطوير الاتحاد ولعبة التنس في المملكة وبرنامج الرياضيين النخبة.

وفي خطوة نوعية وجه رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس الدعوة للمجتمع خصوصاً المهتمين والمنتسبين وعشاق اللعبة ، للاطلاع على النسخة المبدئية لمشروع تطوير اتحاد ولعبة التنس وإبداء مرئياتهم في خطوة تسجل لإدارة الاتحاد وتتوافق مع رؤية المملكة 2030 من خلال إشراك المجتمع في التطوير.

كما وافق المجلس على تشكيل فريق عمل مكون من رجل الأعمال المهندس علي سعد الدين, بالإضافة لنائب الرئيس والمدير التنفيذي للاتحاد لتسويق أنشطة الاتحاد والبطولات الآسيوية والدولية بالإضافة للشراكة مع القطاع الخاص لتشجيع ونشر ممارسة التنس والوصول للمنشآت والممارسين.