صراحة – واس : دشنت منظمة الصحة العالمية وبالشراكة مع مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة شبوة اليمنية اليوم فعاليات برنامج التدريب الموسع الخاص بتشكيل فرق التدخل الصحي السريع بالمديريات .

وبيّنت “وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ” أنه سيتلقى خمسة وثمانين مشاركاً من القيادات والكوادر الصحية في عموم مديريات المحافظة ولمدة ثلاثة ايام على المزيد من المعارف الطبية المتصلة بنظام الانذار المبكر وشبكة الاستجابة اثناء الكوارث والتعريف القياسي للأمراض السارية وكيفية تشكيل فريق الاستجابة, والمهام المناطة به والتدخلات السلوكية والمجتمعية للاستعداد و الاستجابة للأوبئة .

من جانبه حذّر مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور اليمني ناصر المرزقي من المخاطر المحتملة للوضع الوبائي بالمحافظة التي سًجل بها ستمائة حالة إسهالات مائية وثمانمائة حالة حمى ضنك ناهيك عن تسجيل حالات جديدة لانتشار الحصبة بين الاطفال .