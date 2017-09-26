صراحة – واس : التقى معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في جدة اليوم معالي وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي مصطفى محمد، والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء بحث فرص التعاون بين المملكة وماليزيا وسبل تنمية التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين .

وشدد الجانبان على أهمية مساهمة مجلس الأعمال السعودي الماليزي لخدمة الأعمال التجارية والاستثمارية بين البلدين والبحث عن الفرص الاستثمارية النوعية من خلال رؤية المملكة 2030 .

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وماليزيا بلغ خلال العام 2016م , (11.202) مليار ريال .