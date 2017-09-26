صراحة – واس : نقل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – إلى أسرة وذوي الشهيد وكيل الرقيب ناصر بن محمد علي الزهراني، الذي استُشهد أثناء أداء واجبه في الحد الجنوبي.

وسأل سموه , الله أن يسكن الشهيد فسيح جناته ، وأن يتقبله من الشهداء ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ، مؤكداً سموه أن ما يقومون به جنودنا البواسل في مختلف مواقعهم من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

وبين سموه في اتصال هاتفي بأسرة وذوي الشهيد أنه لن ينسى الجميع حجم التضحيات التى قدموها أبطال الوطن دفاعاً عن دينهم ووطنهم , سائلاً الله عز وجل أن يحفظ جنودنا البواسل ويعجل بنصرهم وأن يديم نعمة الأمن والأمان على هذه البلاد العزيزة .

من جانبهم، أعرب والد وأشقاء وذوو الشهيد “الزهراني” عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، معربين عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة عَلَى تعزيته ومواساتهم لهم في فقيدهم مما كان له أبلغ الأثر في تخفيف مصابهم ، وهو ما تعودوه من ولاة أمر هذه البلاد المباركة .

وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الوطن الغالي ، مؤكدين بأنهم فداء للوطن ، داعين الله أن يحفظ بلادنا وقيادتها وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان ويرد كيد المعتدين في نحورهم .