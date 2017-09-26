صراحة – الرياض : اقيمت اليوم أربع مباريات ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى وجاءت نتائجها كالتالي:

نجران – النجوم ( 1 – 1 )

الخليج – الطائي ( 1 – 2 )

هجر – ضمك ( 2 – 2 )

الوحدة – الكوكب ( 0 – 0 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 – الطائي ( 6 نقاط )

2 – الوحدة ( 5 نقاط )

3 – النجوم ( 5 نقاط )

4 – النهضة ( 4 نقاط )

5 – الشعلة ( 4 نقاط )

6 – العروبة ( 4 نقاط )

7 – القيصومة ( 4 نقاط )

8 – الخليج ( 4 نقاط )

9 – الكوكب ( 3 نقاط )

10 – جدة ( نقطتان )

11 – الحزم ( نقطتان )

12 – ضمك ( نقطتان )

13 – نجران ( نقطتان )

14 – هجر ( نقطتان )

15 – الوطني ( بدون أي نقطة )

16 – المجزل ( بدون أي نقطة )