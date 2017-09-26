صراحة – الرياض : اقيمت اليوم أربع مباريات ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى وجاءت نتائجها كالتالي:
نجران – النجوم ( 1 – 1 )
الخليج – الطائي ( 1 – 2 )
هجر – ضمك ( 2 – 2 )
الوحدة – الكوكب ( 0 – 0 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – الطائي ( 6 نقاط )
2 – الوحدة ( 5 نقاط )
3 – النجوم ( 5 نقاط )
4 – النهضة ( 4 نقاط )
5 – الشعلة ( 4 نقاط )
6 – العروبة ( 4 نقاط )
7 – القيصومة ( 4 نقاط )
8 – الخليج ( 4 نقاط )
9 – الكوكب ( 3 نقاط )
10 – جدة ( نقطتان )
11 – الحزم ( نقطتان )
12 – ضمك ( نقطتان )
13 – نجران ( نقطتان )
14 – هجر ( نقطتان )
15 – الوطني ( بدون أي نقطة )
16 – المجزل ( بدون أي نقطة )