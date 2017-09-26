صراحة – واس : لقي عدد من عناصر الميليشيا الإنقلابية مصرعهم في مديرية باقم الحدودية شمال محافظة صعدة اليمنية بينهم قائد عمليات الربوعة “أجنبي الجنسية”، ومسؤول العمليات الهجومية .

وأكدت مصادر بالعمليات المشتركة لموقع // سبتمبر نت// التابع لوزارة الدفاع اليمنية اليوم أن قائد عمليات الربوعة، قًتل إلى جانب مسؤول العمليات الهجومية المكنى أبو الكرار الصعدي و 10 آخرين، إثر غارة لطيران التحالف العربي الليلة الماضية .

وقالت تلك المصادر : إن الغارة التي سقط فيها قائد عمليات الربوعة، استهدفت اجتماعاً كان يترأسه في منزل بمنطقة آل زماج في المحافظة تم تدميره بالكامل على رؤوسهم .

وفي ذات السياق أكد مصدر عسكري بعمليات محور علب أن أكثر من 50 عنصراً من المليشيا لقوا مصرعهم، منذ مطلع الشهر الحالي في معارك بين الجيش الوطني والمليشيا الانقلابية .

وأكد المصدر للموقع أن صرعى المليشيا قتلوا خلال عمليات تسلل حاولوا تنفيذها باتجاه مواقع الجيش الوطني بين جبل سبحطل وتبة الخزان والتباب السود في مندبة وجبل الشعير وخشم البكرة .