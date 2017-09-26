صراحة – واس : حصل باحثان بجامعة الطائف على براءة اختراع، من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عن اختراع غسول فم نباتي لعلاج أمراض الفم الميكروبية ومسكن فوري للألم.

وشارك في ابتكار الغسول الجديد أستاذ البكتريا الطبية المشارك بكلية العلوم بجامعة الطائف الدكتورة إيمان محمد حلواني، والباحث في كلية طب الأسنان بالجامعة عبدالرحمن هاني صباغ.

وأوضح الباحثان أن هذا الاختراع يعد ابتكاراً صديقاً للبيئة، كونه مركب من مستخلصات نباتات طبية خالي من الكحول، ويعالج بفاعلية تقرحات اللسان، والتهابات اللثة، وقرح الفم الفيروسية، في زمن قياسي لم تحققه الغسولات العلاجية الموجودة حالياً في الأسواق، كما يعمل كمسكن للألم فور الاستعمال بفضل تركيبته الفريدة.

وتحرص جامعة الطائف على تشجيع جميع أعضاء هيئة التدريس على تحقيق قيمة مضافة للجامعة، لاسيما في مجال البحث العلمي، الذي تعمل الجامعة على الارتقاء به من خلال مبادرات عدة، أبرزها مبادرة “داعم”، الهادفة إلى تشجيع أعضاء هيئة التدريس المعينين حديثاً على المساهمة والريادة في إنجاز الأبحاث العلمية بمختلف المجالات والاختصاصات.

وأكدت الجامعة التزامها بالعمل الجاد على تفعيل بنود رؤية المملكة (2030) وخطة التحول الوطني (2020)، الهادفة إلى أن يكون التعليم دافعاً لعجلة الاقتصاد الوطني، وجعل الاستثمار في “اقتصاد المعرفة” أحد ركائز الاقتصاد الوطني، من خلال دعم وتشجيع البحث العلمي، والعمل على تحويل مخرجاتها إلى منتجات وفرص استثمارية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص