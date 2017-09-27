صراحة – الرياض : حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم الآلية المتبعة لعملية توثيق البطولات والإجراءات التي ستتخذ حيال توثيق بطولات كرة القدم.

وذكر الاتحاد فى بيان له أنه استناداً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة والذى يقضي بإلغاء لجنة توثيق البطولات السابقة ونتائجه التي توصلت إليها فقد حدد الاتحاد الآلية المتبعة لعملية توثيق البطولات والإجراءات التي ستتخذ حيال توثيق بطولات كرة القدم وذلك وفقا للضوابط التالية:

-أن تتم عملية رصد البطولات بدءا من تاريخ تأسيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في العام 1375هـ الموافق 1956م.

-وأن يتم توثيق البطولات المعتمدة رسميا في روزنامة الاتحاد السعودي، والاتحادات الإقليمية، والقارية، والدولية، بحيث لا تتضمن البطولات الودية، والصيفية، وبطولات الصداقة، والبطولات التنشيطية.

-وأن تكون البطولة المرصودة على مستوى الفريق الأول وفق لوائح البطولة في العام نفسه.

– وأن تكون البطولة المرصودة قائمة بذاتها كبطولة، وليست تصفيات مؤهلة لبطولة كبرى.

– وأن يتم الرفع بعملية الرصد لكل الأندية خلال شهر من تاريخ صدور البيان وتسلم أوراق التوثيق معتمدة إلى الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم.

– سيتم تشكيل فريق عمل من الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم لمراجعة ما يصلها من توثيق لاعتمادها وأعلان نتائجها خلال شهر من بدء عملية المراجعة ” .