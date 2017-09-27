صراحة – واس : بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورةخلال موسم ما بعد الحج 761053 حاجاً, وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة.

وأوضحت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة أن 26181 حاجاً قدموا للمدينة المنورة أمس الثلاثاء, فيما غادرها في اليوم ذاته 26105 حجاج متوجهين إلى بلدانهم, في حين بلغ إجمالي الحجاج المغادرين للمدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج 516160 حاجاً.

وبينت الإحصائية أن عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس, بلغ 244785 حاجاً, فيما بلغ عدد الحجاج في ذات اليوم من العام الماضي 132250 حاجاً.