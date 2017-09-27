صراحة – وكالات : تعتزم السلطات الأمريكية ضم المعلومات الخاصة بالمهاجرين إلى الولايات المتحدة، الواردة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ملفات المهاجرين التي تجمعها وزارة الأمن الداخلي.

وأبلغت وزارة الأمن الداخلي بأن ملف المهاجر سيضم “اسم المستخدم بمواقع التواصل الاجتماعي والاسم المستعار والبيانات الخاصة به ونتائج البحث” على أن يتم تسجيل كل تلك المعلومات في القائمة الفيدرالية الموحدة للمهاجرين.

ومن المخطط فرض القواعد الجديدة بدءا من 18 أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وستنطبق تلك القواعد على جميع فئات المهاجرين إلى الولايات المتحدة، ومنهم طالبو اللجوء وطالبو التأشيرات الأمريكية وحاملو الإقامة الدائمة والمواطنون بالتجنيس.