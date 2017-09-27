صراحة – الرياض : أعرب معالي وزير النقل الأستاذ سليمان بن عبد الله الحمدان عن خالص شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله- على القرار السامي الكريم لاعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – للذكور والإناث على حد سواء.

وقال الحمدان إن هذا القرار يعدُ قراراً تاريخيا ضمن سلسلة القرارات المفرّحة التي يهديها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيَّده الله – للشعب السعودي والتي أصبحت تتوالى في شتى المجالات التي تهمّ الوطن والمواطنين رجالا ونساء، حيث يصبّ هذا القرار في دعم تمكين المرأة السعودية ومنحها فرصة أكبر للمشاركة الفاعلة في تنمية المملكة والتواجد على خارطة المستقبل التي نحلق لها عبر رؤية المملكة 2030 والتي وصف طموحاتنا فيها مهندسها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظه الله – حينما “وصف طموحاتنا بأنه لا يحدّها إلا السماء”، وبالتأكيد المرأة السعودية مع عضيدها الرجل تعد عنصرا فاعلا في المضي مع الوطن قدما إلى فضاء المستقبل المشرق الواعد لوطننا الغالي .

وأكد الحمدان خلال حديثه بأنّ منظومة النقل وعبر كافة قطاعاتها ستقف جنبا إلى جنب مع اللجنة العليا المشكلة بالأمر السامي لإنفاذ هذا الأمر الكريم، وستقوم بتوفير كل ما يتطلب منها لدعم تنفيذ هذا القرار عبر جميع اختصاصاتها ذات العلاقة بالطرق أو أنظمة النقل، تحقيقًا لتطلعات القيادة لتكون الوزارة مشاركًا ومساهمًا أساسيًا في نهضة وطننا.

وأختتم الحمدان حديثه بالإبتهال إلى المولى العلي الكريم بأن يحفظ ولاة أمرنا وأن يمدهم بعونه وتوفيقه وأن يديم على مملكتنا الغالية أمنها ورخائها وازدهارها.

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