صراحة – الرياض : أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين أنه ابتداء من 2018/1/1 م، سيتم وقف استقدام المهندسين الوافدين الذين تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات، بشكل نهائي.

ومنحت الهيئة الشركات الهندسية الوطنية المرتبطة بمشاريع عاجلة، مهلة 3 أشهر، تنتهي بنهاية عام 2017، لإنهاء إجراءات المهندسين الوافدين الذين تقدموا بطلب استقدامهم قبل صدور القرار.

وشددت الهيئة على أنه ابتداء من يناير المقبل، لن تكون هناك أي استثناءات بهذا الخصوص، لافتة إلى أن الخبرة المطلوبة من المهندسين الوافدين يجب أن تكون في مجال الهندسة وموثقة. ويتحمل المهندس تبعات عدم التطابق في أي خبرات مقدمة.

ويهدف القرار إلى إتاحة الفرصة للمهندسين السعوديين، وإيجاد فرص عمل لهم بالقطاع الهندسي في القطاعات الحكومية والخاصة، وتمكينهم وإكسابهم الخبرات بالمجالات الهندسية في سوق العمل.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اتفقت مع الهيئة السعودية للمهندسين، على إيقاف استقدام المهندسين الوافدين ممن تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات، إضافة إلى إلزام المهندسين الوافدين المستقدمين باختبار مهني، ومقابلة شخصية، عن طريق الهيئة، للتأكد من إلمام المهندس الوافد بالمهنة وتخصصه.

ويأتي هذا القرار بعد قرار سابق من الهيئة السعودية للمهندسين، وتم تطبيقه قبل عدة أشهر، وذلك باشتراط خبرة ثلاث سنوات، ومقابلة شخصية، واختبار مهني، كحد أدنى لأي وافد يُستقدم للعمل في المملكة.