صراحة-الرياض:طوّرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الأشهر الماضية الخدمات الإلكترونية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، لتشمل عمليات وإجراءات التقديم والصرف، وذلك في خطوة من شأنها تسهيل وتيسير وتحسين أداء الخدمات المقدمة للمستفيدين، وقياس مدى رضاهم بشكل مستمر.

وتسعى الوزارة إلى تقديم خدمات متميزة تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني، والتي يأتي في مقدمتها وصول دعم الوزارة لأكبر عدد من المستفيدين الذين هم بحاجة للدعم، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية الداخلية مما يساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتسهيل إجراءات التواصل من خلال قنوات جديدة وتقنيات مطورة وميسرة.

وعملت الوزارة على أتمتة خدمات المعاش الضماني، التي تضمنت في مرحلتها الأولى 4 فئات، لتشمل المطلقة مع أبنائها، والمطلقة، والأرملة، ومن بلغ سن الشيخوخة، حيث لا يستلزم حضورهم لفروع مكاتب الضمان الاجتماعي، لتتاح خدمة إضافية بالتقديم إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية للوزارة https://mlsd.gov.sa ، في حين يُقدر الوقت اللازم لمعالجة الطلبات من 4 إلى 5 أيام لإصدار قرار المنح، ومن يوم إلى 24 يومًا من قرار المنح حتى الإيداع.

فيما ستشمل المرحلة الثانية من المستفيدين من الخدمات المزمع إطلاقها في منتصف أكتوبر المقبل، من لم يسبق لها الزواج من الأسر الضمانية، وأسرة غائب أو مفقود أو مهجورة، أو معلقة، وأسرة مدمن المخدرات، ويتيمة أو يتيما مجهوليّ الأبوين، وزوجة غائب أو مفقود، وزوجة مدمن على المخدرات، ويتيما أو يتيمة متوفيي الأب.

فيما تعمل الوزارة على تخطيط المرحلة الثالثة لتشمل أسرة عائل فاقد الأهلية، سجين، وزوجة لعائل فاقد الأهلية أو سجين، عجز سواء الدائم أو المؤقت، ومن بلغ سن الشيخوخة أو له أمراض مسببة للإعاقة.

وأوضحت الوزارة أن العمليات المعالجة شهريًا وصلت بعد أتمتة الخدمات أكثر من 14 ألف طلب شهريا، وبإجمالي 76 ألف قرار منح خلال الستة أشهر الماضية، وبنسبة رضا من المستفيدين عن الخدمة 71%.

وكان يتطلب التقديم سابقًا الحضور لأحد مكاتب الضمان الاجتماعي، فيما يقدر الوقت اللازم لمعالجة الطلبات من 25 إلى 55 يومًا إلى إصدار قرار المنح و 30 يومًا من تاريخ المنح إلى الإيداع، وتمر الخدمة بعدة إجراءات وعمليات رئيسية مثل مراجعة الطلب، والتأكد من المستندات المقدمة، ومراجعة نتائج البحث، وإصدار قرار المنح خلال 10 أيام من موعد الانتهاء، ثم تنفيذ أعمال الدفع بعد شهر من إصدار قرار المنح.