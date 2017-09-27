صراحة-الرياض:برعاية معالي وزير النقل الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، تدشن هيئة النقل العام منصة “وصل” الإلكترونية غداً الخميس 8 المحرم 1439هـ الموافق 28 سبتمبر 2017م في الرياض.

وحول أهمية هذا التدشين, أوضح معالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح, أن الهيئة تشرف على تنظيم قطاع النقل البري وترخيصه وتشريع فرص الاستثمار فيه، ضمن إشرافها أيضا على قطاع النقل البحري والسككي, مفيدا أن توظيف التقنية أولوية لدى الهيئة، إيمانا منها بدور التقنية الحديثة في رفع كفاءة تشغيل هذا القطاع الحيوي، من خلال تنظيمه وتيسير خدماته في مختلف مناطق المملكة .

وأبان في حديثه, أن رفع الكفاءة سيتحقق عبر منصة “وصل” من خلال قدرتها الكبيرة على تسيير التشريع وإتاحة الرقابة والتتبع monitoring & tracking، الأمر الذي يكفل فرصا هائلة لتوطين قطاع النقل البري، وتحويله إلى رافد قوي للاقتصاد الوطني بما ينسجم ورؤية المملكة 2030.

إلى ذلك، أكد نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي, أن منصة “وصل” ستضمن بإذن الله جودة وأمان عمليات النقل البري على اختلافها، حيث ستتيح المنصة التحقق من نظامية السائق والمركبة من حيث سلامة السجل الأمني والتأكد من سريان رخص القيادة وسير المركبة، إضافة إلى التأمين والفحص الدوري، وستضيف المنصة قريباً فحص السموم لاشتراطاتها .

وأشار المهندس السهلي في حديثه, إلى أن معالي وزير النقل سيكرم قائدي المركبات السعوديين المتميزين، ممن حصلوا على أعلى تقييم في الأداء من خلال الجمهور المستفيد من تطبيقات توجيه المركبات المرخّصة، التي احتضنت الآلاف من هذه الكفاءات الشابة بدوام كلّي أو جزئي، ضمن مسيرة توطين ناجحة وذات بعد اجتماعي واقتصادي مهم.