صراحة-حفرالباطن:أعلن قسم التدريب والابتعاث في إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن، عن تخصيص 141 دورة تدريبية ضمن الخطة التدريبية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1439/1438هـ .

وأوضح مدير التدريب والابتعاث بتعليم حفر الباطن رافع العنزي، أنه سعياً لتنفيذ خطة الوزارة وتحقيق أهدافها في تطوير العملية التربوية والتعليمية والقائمين عليها من خلال تنفيذ عددٍ من البرامج التدريبية المتخصصة والعامة، وتماشياً مع توجّهات وزارة التعليم لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030 من خلال تحسين مستويات الأداء، فقد عمل قسم التدريب والابتعاث وبمشاركه أقسام إدارة التعليم على تحديد الاحتياج التدريبي وإعداد الخطة التدريبية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1438هـ/ 1439هـ وجاءت الخطة بمجملها ملبية للاحتياجات التدريبية والبرامج التطوير لشاغلي الوظائف التعليمية.

وشدّد العنزي، على ضرورة الاطلاع على الخطة المرفقة والتفاعل مع برامجها وتذليل جميع الصعوبات التي قد تعيق المستهدف عن الحضور لأي برنامج تدريبي من خلال عدد من الإجراءات، أبرزها اعتماد تنفيذ البرامج التدريبية المحددة حسب مدرب البرنامج الوارد في الخطة, وإطلاع جميع منسوبي المدرسة على خطة البرامج التدريبية, والاهتمام بالبرامج التدريبية المتعلقة بالمشروعات المركزية, والالتحاق بالبرامج التدريبية وفق الاحتياج التدريبي .

وبيّن أن وقت بدء البرامج الصباحية سيكون في التاسعة صباحاً، والمسائية في الخامسة مساءً، حيث سيمنح كل مشارك شهادة تدريبية، مشيرًا إلى أن هذه البرامج ستكون بمثابة عنصر مفاضلة للتفرغ والابتعاث داخل المملكة والإيفاد للعمل بالتدريس في الخارج والتكليف بالأعمال القيادية والإشرافية، مع العلم أنه يشترط للحصول على شهادة البرنامج حضور أيام التدريب كاملة .