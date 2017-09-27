صراحة-نجران:تمكنت الكوادر الطبية بمستشفى الملك خالد بنجران بفضل الله, من إنقاذ حياة مقيم في العقد الخامس تعرض لجلطة قلبية صاحبها هبوط حاد في الضغط وتوقف للقلب .

وكان المريض قد حضر لقسم الطواري بالمستشفى وهو يعاني من ضيق في التنفس وتعرق شديد تسببت في توقف قلبه عند إجراء تخطيط القلب وقد تم عمل الإسعافات الأولية وإعطاءه صدمه كهربائية وإنعاشه بنجاح مع توصيله بجهاز التنفس نظراً لوجود هبوط شديد في الضغط .

وبعد المعاينة أظهرت النتائج وجود جلطه قلبية أماميه كبيرة حادة حيث تم تحويله مباشرة إلى قسم القسطرة وتبين وجود انسداد كامل في أهم الشرايين التاجية بداية بالشريان الأمامي الهابط حيث تم إجراء عملية قسطرة علاجية إسعافية للمريض وفتح الشريان بالدعامة المعدنية المطلية وتكللت ولله الحمد بالنجاح مع تحسن حالة المريض تدريجياً حتى خرج من المستشفى وهو بصحه جيدة بعد ستة أيام من الدخول .

يذكر أن مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب في مستشفى الملك خالد بنجران, أجرى خلال العام المنصرم 591 عملية قسطرة علاجية ناجحة تحت إشراف استشاريين في تخصصات القسطرة التداخلية .