صراحة-وكالات: تراجع الذهب قليلا يوم الأربعاء تحت وطأة ارتفاع الدولار وسط توقعات لرفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر كانون الأول وقبيل الكشف عن خطة إدارة دونالد ترامب الضريبية.

وبحلول الساعة 0729 بتوقيت جرينتش انخفض السعر الفوري للذهب 0.1 بالمئة إلى 1291.81 دولار للأوقية (الأونصة).

كانت الأسعار انخفضت 1.3 بالمئة في الجلسة السابقة في أكبر خسارة لها خلال أكثر من أسبوعين إثر تصريحات جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن الحاجة إلى مواصلة الرفع التدريجي لسعر الفائدة رغم عدم التيقن الذي يكتنف مسار التضخم.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول 0.5 بالمئة إلى 1294.90 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.81 دولار للأوقية. وفي الجلسة السابقة انخفض السعر 2.4 بالمئة في خسارة هي الأكبر منذ منتصف أغسطس آب.

وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 920.99 دولار للأوقية بعد أن انخفض نحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة في أكبر تراجع منذ أوائل يوليو تموز.

وفقد البلاديوم 0.2 بالمئة ليسجل 911.90 دولار للأوقية.