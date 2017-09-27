صراحة-المدينة المنورة:تمكنت الفرق الرقابية بالقسم النسائي بالإدارة العامة للشئون الرقابية والأسواق بوكالة الخدمات في أمانة منطقة المدينة المنورة من ضبط أكثر من 200 منشأة مخالفة تم إنذار البعض منها , فيما تم إغلاق وتغريم البعض الآخر وذلك خلال شهر ذو الحجة المنصرم , كشفت بذلك مديرة القسم النسائي بإدارة الرقابة الميدانية النسائية الأستاذة / نهله صالح مظهر, التي بينت بأنه في إطار الجولات التيتنفذها الأمانةممثلة بالقسم النسائي وضمن الحملات الرقابية على الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة , تم خلال الفترة من الأول من ذو الحجة وحتى الثلاثين من الشهر نفسة تنفيذ 285 جولة ميدانية أسفرت عن ضبط (40) منشأة من مشاغل نسائية ومطاعممخالفة للاشتراطات الصحية , مشيرةً بأنه جرى إغلاق 4 منشآت , فيما تم إنذار 9 منشآت, وتطبيق الغرامات والجزاءات بحق 27 اخريات , وأضافت مظهر بأن تلك الزيارات أسفرت ايضاً عن مصادرة عدد 196 مستحضر تجميل من مشاغل نسائية , وكذلك 6 كيلوا مواد غذائية غير صالحة للأستهلاك الأدمي . كما بينت مديرة القسم النسائي بأن المخالفات التي تم رصدها على تلك المنشآت تتمثل في سوء نظافة الادوات المستخدمة وغير مطابقة للشروط والمواصفات للأدوات المستخدمة , إضافة الى سوء ضافة المحل , أما فيما يخص المشاغل فقد تم رصد عدة مخالفات في الأدوات المستخدمة في عملية التزيينوسوء نظافة المحل , فيما أشارت مظهر الى العاملات في المشاغل النسائية على ضرورة تعقيم و تغليف فرش الشعر الى حين استخدامها مع توفير الاستخدام الواحد للأدوات المستخدمة مع توفير رولات على الاسرة وترتيب ونظافة الارضيات والمكانوتوفير اسعافات أولية , منوهةً على ضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية وفقاً للأنظمة والتعليمات, والتأكد من صلاحية المواد المستخدمة وطرق حفظها وتخزينها بالطريقة السليمة . من جهته أكد وكيل أمين منطقة المدينة المنورة للخدمات الأستاذ / رمضان بن محمد الزهراني بأن الأمانة لا تتهاون في ملاحقة المحلات المخالفة للاشتراطات الصحية، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحقها، داعيا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة المشاركة في ملاحقة مثل هؤلاء المخالفين، وذلك من خلال إبلاغ العمليات على الرقم الموحد (940)، أو عن طريق حسابات الأمانة بمواقع التواصل الاجتماعي عن أيملاحظات قد تضر بالصحة العامة يجري رصدها في المحال التجارية.