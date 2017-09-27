صراحة-ينبع:ترأس محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحيى السليم، أمس، اجتماعاً ضم رؤساء مراكز ينبع النخل ورئيس بلدية ينبع النخل، ورئيس لجنة التعديات بينبع النخل، وذلك بحضور رئيس لجنة ومراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة ينبع، لمناقشة آلية العمل بلجنة ينبع النخل والعمل على تنسيق الجهود بين اللجنة والمراكز والبلدية .

وفي بداية الاجتماع، رحّب المحافظ بالحضور، مشيدًا بجهود لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة ينبع .

بعدها قدم رئيس اللجنة حميد بن حمود الرفاعي، شرحًا مفصلًا عن طريقة عمل اللجنة وطريقة الإزالة، وطرق التعاون بين البلدية والشرطة واللجنة بالمحافظة عند إزالة التعدي .

وفي ختام الاجتماع، وجّه المحافظ رؤساء مراكز ينبع النخل وبلدية ينبع النخل ولجنة التعديات بالعمل والتعاون فيما بينهم لتحقيق الصالح العام وبذل المزيد في سبيل إزالة التعدي، وتشديد المراقبة على الأراضي الحكومية، وعدم التهاون في ذلك، والعمل على تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق كل من يخالف النظام .