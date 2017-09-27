صراحة-واس:تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة بمنطقة الرياض يوم غدٍ، محاضرة بعنوان: “دور الأسرة في لحمة المجتمع وتحقيق أمنه”، يلقيها الدكتور فهد بن سليمان الفهيد, وذلك بعد صلاة المغرب بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

ومن المنتظر أن يعلق على ما جاء في المحاضرة – في نهايتها – سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، ويجيب على أسئلة الحاضرين.

وسيقوم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية في مدينة الرياض بنقل حي ومباشر للمحاضرة على شبكة المعلومات الدولية عبر الموقع “jaliatalazizia.WWW.PSCP.TV”.