صراحة-وكالات:قالت الشرطة إن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس وصل إلى العاصمة الأفغانية كابول يوم الأربعاء في زيارة لم يعلن عنها من قبل بعد ساعات من انفجار عدة صواريخ صغيرة في مطار كابول والمنطقة المحيطة به.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

وتأتي الزيارة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استراتيجية جديدة بشأن أفغانستان وتعهده بتصعيد حملة عسكرية ضد مقاتلي طالبان الذين حققوا مكاسب في مواجهة قوات الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة. وتسعى طالبان لإعادة تأسيس حكم إسلامي بعد الإطاحة بها عام 2001.

وقال ماتيس إن الولايات المتحدة سترسل 3000 جندي إضافي إلى أفغانستان للمساعدة في تدريب قوات الأمن الأفغانية التي تقاتل طالبان وغيرها من الجماعات المسلحة.

ويوجد حاليا نحو 8400 جندي أمريكي في أفغانستان يقدم معظمهم المشورة للقوات الأفغانية لكن بعضهم يشارك في العمليات ضد طالبان.

وعقد ماتيس والرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج مؤتمرا صحفيا مشتركا.