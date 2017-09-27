صراحة-الرياض:انطلقت أمس الثلاثاء الدورة الإعدادية الأولى لحكام الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات والتي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل في مدينة الباحة، بمشاركة 38 حكمًا.

وتهدف الدورة التي تقيمها لجنة الحكام ويحاضر فيها الدولي المصري محمد إبراهيم فرج إلى إعداد وتهيئة الحكام تمهيدًا لانطلاق منافسات الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات في السادس عشر من محرم الحالي.

وسيخضع الحكام إلى العديد من المحاضرات النظرية والتمارين العملية وإجراء اختبارات لياقية وأخرى قانونية.

يذكر أن الدورة تحظى بحضور عضوي لجنة الحكام فهد الملحم وعبدالرحمن الاحمري.