الأربعاء 7 محرم 1439 00966-554777711

أربع مباريات ضمن الجولة 3 لدوري الأمير فيصل للأولى

27/09/2017 2:40 م | الرياضية | 0 تعليقات

 

صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى في جولته الثالثة تقام اليوم أربع مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة
العروبة – القيصومة
الملعب: ملعب نادي العروبة ( الجوف )
اليوم: الأربعاء 27 سبتمبر 2017 م
الوقت: 4,00 عصراً

بطاقة المباراة
النهضة – الحزم
الملعب: ملعب نادي النهضة ( الدمام )
اليوم: الأربعاء 27 سبتمبر 2017 م
الوقت: 18,15

بطاقة المباراة
الشعلة – الوطني
الملعب: ملعب نادي الشعلة ( الخرج )
اليوم: الأربعاء 27 سبتمبر 2017 م
الوقت: 18,25

بطاقة المباراة
المجزل – جدة
الملعب: مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ( المجمعة )
اليوم: الأربعاء 27 سبتمبر 2017 م
الوقت: 18,30

0

أرسل

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا