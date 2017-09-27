صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى في جولته الثالثة تقام اليوم أربع مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
العروبة – القيصومة
الملعب: ملعب نادي العروبة ( الجوف )
اليوم: الأربعاء 27 سبتمبر 2017 م
الوقت: 4,00 عصراً
بطاقة المباراة
النهضة – الحزم
الملعب: ملعب نادي النهضة ( الدمام )
اليوم: الأربعاء 27 سبتمبر 2017 م
الوقت: 18,15
بطاقة المباراة
الشعلة – الوطني
الملعب: ملعب نادي الشعلة ( الخرج )
اليوم: الأربعاء 27 سبتمبر 2017 م
الوقت: 18,25
بطاقة المباراة
المجزل – جدة
الملعب: مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ( المجمعة )
اليوم: الأربعاء 27 سبتمبر 2017 م
الوقت: 18,30