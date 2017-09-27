صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى في جولته الثالثة تقام اليوم أربع مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

العروبة – القيصومة

الملعب: ملعب نادي العروبة ( الجوف )

اليوم: الأربعاء 27 سبتمبر 2017 م

الوقت: 4,00 عصراً

بطاقة المباراة

النهضة – الحزم

الملعب: ملعب نادي النهضة ( الدمام )

اليوم: الأربعاء 27 سبتمبر 2017 م

الوقت: 18,15

بطاقة المباراة

الشعلة – الوطني

الملعب: ملعب نادي الشعلة ( الخرج )

اليوم: الأربعاء 27 سبتمبر 2017 م

الوقت: 18,25

بطاقة المباراة

المجزل – جدة

الملعب: مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ( المجمعة )

اليوم: الأربعاء 27 سبتمبر 2017 م

الوقت: 18,30