صراحة-الرياض:نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم رحلات توعوية وترفيهية لأربعين طفلاً من الأطفال المجندين والمتأثرين من الأزمة في اليمن الذين يعاد تأهيلهم نفسيًا وثقافيًا وتوعويًا في كل من محافظتي مأرب والجوف اليمنيتين، ضمن برامج قطاع الحماية للفئات الأكثر ضعفًا في اليمن.

وشملت الرحلات مواقع الآثار التاريخية مثل عرش بلقيس وغيرها من الآثار ، كذلك المشروعات العملاقة كسد مأرب التاريخي، حيث استمتعوا وتفاعلوا بما شاهدوا .

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يعيد تأهيل أربعين طفلاً في محافظتي مأرب والجوف اليمنيتين كمرحلة أولى سيتلوها تأهيل أربعين آخرين في كل من محافظتي تعز وعمران بتنفيذ برامج توعوية موجهه للبيئة المحلية التي يعيش فيها الأطفال .